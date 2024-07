Fermato con droga in auto | l’ex maratoneta Zenucchi verso il patteggiamento

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 13 luglio 2024) Bergamo. Ha avanzato una richiesta didella pena Emanuelebergamasco finito a processo dopo essere statocon eroina e cocaina in. Era la sera del 13 maggio scorso quando gli agenti della Squadra Mobile di Bergamo l’avevano trovato in viale Trieste ad Azzano San Paolo, in una zona attenzionata perché considerata punto di spaccio. Nella sua Fiat Panda c’erano dieci grammi di eroina e tre e mezzo di cocaina, oltre a contanti per 220 euro e un bilancino di precisione. “Ne faccio uso solo quando mi sento giù di morale. Questa era per uso personale, ce l’avevo già in”, aveva spiegato il 53enne finito a processo per direttissima, difeso dall’avvocato Stefano Paganelli, negando ogni addebito sull’accusa di spaccio: “Al massimo lala regalo a qualche amico”.