Esame di maturità in corsia Ha un incidente il giorno degli orali La commissione va in Ortopedia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Il 26 giugno Shreya Saha è uscita di casa prima del solito, voleva arrivare a scuola in anticipo per ripassare, perché quella mattina avrebbe dovuto affrontare l’orale della. Invece ha avuto uned è finita in ospedale, dove è stata operata d’urgenza. Questo però non le ha impedito di portare a termine l’, che si è svolto, eccezionalmente, nel reparto didell’ospedale, e di diplomarsi all’istituto professionale Olivetti. "Quel– ricorda Shreya – mi ero messa una gonna lunga, volevo essere elegante visto che avevo l’. Sono salita in bici e mi sono diretta a scuola, ma quando ero in via Tommaso Gulli la gonna si è impigliata nei raggi e sono caduta". Arrivata in pronto soccorso le lastre hanno subito evidenziato la gravità della situazione.