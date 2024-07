Empoli spaccia vicino alla stazione ma finisce in manette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 -ma viene arrestato. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dihanno arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 27enne di nazionalità nigeriana. Secondo quanto ricostruito un uomo straniero, è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto nei giardini pubblici limitrofiferroviaria. Dopo appena alcuni minuti l'uomo è stato sorpreso proprio mentre cedeva due dosi di eroina, per un totale di 1.69 grammi a un 40 enne di nazionalità italiana. All’atto dell’intervento il cittadino extracomunitario, già gravato da numerosi precedenti specifici, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 455 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell'attività illecita mentre l’acquirente è stato segnalatoPrefettura di Firenze.