Daniel morto dopo un tuffo nel Brembo E il corpo ripescato nell’Adda forse è di Hossam

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 13 luglio 2024) Brembate. Due tragedie identiche nel giro di pochi giorni. L’11 luglio ilha inghiottito ildiOlaru, 31enne camionista romeno di passaggio che aveva deciso di rinfrescarsi insieme ai colleghi, prima di ripartire la mattina seguente. L’uomo si è tuffato da un piccolo sbarramento artificiale, in località Filarola a Brembate. In un primo momento è riemerso facendo segno ai presente rimasti a riva che era tutto ok, ma poi è tornato sott’acqua per due otre minuti. Lo hanno avvistato poco, una cinquantina di metri più a valle, e lo hanno seguito fino a una zona dove l’acqua è alta solo un metro. Lì sono riusciti a riportarlo a riva e hanno cercato di rianimarlo con il massaggio cardiaco in attesa dei mezzi del 118.