Cdp LorenzinPd | nostra battaglia portato a ripensamento ma fatto grave

(Di sabato 13 luglio 2024) Roma, 13 lug. (askanews) – “Dalla stampa apprendiamo positivamente che laavrebbead unsulla composizione del consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti in cui sarebbero salvaguardati i diritti di genere, con una presenza paritaria e non maggiore. Rimane comunque l’interrogazione al ministro Giorgetti per approfondire come il Governo o la stessa Cdp sia arrivata anche solo a pensare di modificare uno statuto per ridurre le quote di genere, così come rimane comunque un segnale moltoche non si sia riusciti a trovare una soluzione senza modificare lo statuto di Cdp. Una modifica dello statuto cherà sulla spesa pubblica e sui cittadini che pagano le tasse dovendo prevedere dei compensi aggiuntivi a carico della pubblica di amministrazione per i nuovi consiglieri”.