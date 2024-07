Carlos Dunga atroce incidente per il grande campione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Questa mattina, sabato 13 luglio,e sua moglie sono rimasti coinvolti in un gravestradale avvenuto a Campinado Sul, nella regione metropolitana di Curitiba, in Brasile. Le immagini giunte dal luogo dell’sono raccapriccianti, mostrando l’auto dell’ex calciatore brasiliano ribaltata sulla strada. Secondo quanto riportato dalla Polizia stradale federale, l’si è verificato al chilometro 39 dell’autostrada. La vettura su cui viaggiavanoe sua moglie si è ribaltata per ragioni ancora da chiarire. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’accaduto, néné sua moglie sono in pericolo di vita. Entrambi sono stati prontamente soccorsi e trasportati all’ospedale Angelina Caron di Campinado Sul, dove sono stati curati per le ferite riportate.