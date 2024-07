Carlos Alcaraz sicuro in vista della finale a Wimbledon | So cosa fare per battere Djokovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) La grande rivincita. Domani, nel Tempio del Tennis,e Novaksi affronteranno per ladi. Un remakepartita dell’anno scorso, vinta al quinto set dallo spagnolo in maniera anche un po’ inattesa. Nole, nonostante l’operazione al ginocchio destro, è riuscito a spingersi fino all’atto conclusivo, trovando condizione e sciorinando contro Lorenzo Musetti un grande tennis. Certo, il confronto consarà da brividi. Lo spagnolo, con qualche pausa in più, ha fatto vedere picchi di rendimento strepitosi, tali da far crollare anche il muro difensivo eretto da Daniil Medvedev in semi. E così vedremo chi la spunterà. L’iberico punta a una magica doppietta Roland Garros-nello stesso anno, che riporta alla mente quanto fatto da Rafa Nadal o da Björn Borg in passato.