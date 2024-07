Buongiorno inizia la sua avventura con il Napoli | Orgoglioso di poter indossare questa maglia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 13 luglio 2024)ha espresso il suo orgoglio per la nuova sfida con ladele ha dedicato un affettuoso addio ai tifosi granata. Alessandro, il difensore italiano appena acquistato dal, ha ufficialmente dato inizio alla sua nuovacon i partenopei. Dopo l’annuncio del trasferimento attraverso il profilo di Aurelio De Laurentiis su X (ex Twitter),ha voluto rivolgere un messaggio personale ai tifosi del. In un video emozionante, ha dichiarato: “Ciao, ragazzi! Sonodi. Non vedo l’ora di incontrarvi a Castel di Sangro. Un abbraccio a tutti, forza!”. Il saluto al Torino, che ha lasciato il Torino dopo una carriera di 17 anni con la squadra granata, ha inoltre dedicato un toccante saluto ai suoi ex tifosi.