Basket LeBron James | Parigi 2024 sarà la mia ultima Olimpiade

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012, a 12 anni dalla suaapparizione,tornerà ai Giochi Olimpici con Team Usa. Alla soglia dei 40 anni, quella dila sua. “No, non ci sarò tra quattro anni – ha detto rispondendo al presentatore Craig Melvin di NBC alla domanda se, avendo le Olimpiadi in casa a Los Angeles, avesse avuto l’idea di esserci -. Anzi, farò in modo di andarmene dalla città quando le Olimpiadi arriveranno a L.A.“, ha aggiunto con una risata, prevedendo quanto il già folle traffico della città degli angeli possa peggiorare in quelle settimane. “Vivo lì tutto l’anno, ma non sarò a Los Angeles nel 2028, vado il più lontano possibile“. Con ogni probabilità quelli disaranno gli ultimi Giochi anche per Steph Curry e Kevin Durant, che nel 2028 saranno arrivati ai 40 anni e saranno pronti a farsi da parte per fare spazio alla nuova generazione.