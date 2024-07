Basket femminile l’Italia U20 si arrende nettamente alla Spagna sarà finalina per il terzo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Rovinosa sconfitta perUnder 20di coach Giuseppe Piazza nelle semifinali degli Europei di categoria. Le azzurre vengono surclassate dalle pari età dellaper 58-85; partita in cui per Villa e compagne ha funzionato ben poco, sbattendo a ripetizione contro la difesa fisica delle avversarie che provoca 23 palle perse e tirando con un poco lusinghiero 32,5% dal campo (20/54). La migliore è Carlotta Zanardi con xx punti seguita da Matilde Villa ma con brutte percentuali, domanidunque finale per ilcon la Germania. Ritmi molto rapidi da una parte e dall’altra, con le iberiche che partono leggermente meglio, e con il gioco da tre punti di Buenavida si va sul 10-15 dopo soli quattro minuti. Le azzurrine rimangono in scia con le triple di Zanardi e Matilde Villa, ma è un tiro pesante di Broncano ad aggiornare il massimo vantaggio dellasul 16-23 al 9?.