Applausi e abbracci sì unanime Ora il Pd pensa a priorità e alleati | Pronti ad aprirci anche ai civici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) L’applausone l’ha fatto partire l’assessore regionale Raffaele Donini. Tra giacche obbligatorie malgrado la canicola e maniche di camicia, a un certo punto, non si capiva più chiasse chi nell’entusiasmo generale. Il tuffo nel cortile di via Andreini, con 30 gradi e passa, Michele de Pascale ieri l’ha fatto con un sorriso larghissimo, in un clima da gita scolastica.fitti e pacche sulle spalle da parte di tutti, perché il sindaco di Ravenna, che da ieri è il candidato ufficiale del Pd alle prossime Regionali, ha convinto tutto l’emisfero. Qualche resistenza c’era stata, leggi in passato Palazzo d’Accursio quando aveva chiesto un candidato bolognese, ma il punto di caduta con Elly Schlein alla fine è stato indiscutibile, e indiscutibile è statoil voto della Direzione di ieri, vedi l’unanimità raggiunta poco prima delle 21, al termine di tre ore in via Andreini 6 a Bologna senza aria condizionata, perché rotta ("Abbiamo fatto la sauna", il commento divertito di alcuni).