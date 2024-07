Allerta caldo | oggi e domani bollino rosso in 11 città le previsioni del weekend

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 13 luglio 2024)estremo in Italia, ledisonoin 11: massimaL’Italia si trova ad affrontare un’ondata di calore estremo che non sembra voler dare tregua. Questo, caratterizzato da temperature roventi, vede ben 11sotto il, simbolo di una massimalegata alle condizioni meteorologiche. Ondata di calore senza precedenti in Italia – notizie.comIl fenomeno delanomalo sta interessando gran parte del territorio italiano, con particolare intensità nelle regioni del Centro-Sud. Mentre il Nord Italia combatte contro gli effetti di un’insolita ondata di maltempo – testimoniata dalla violenta grandinata che ha colpito Milano nella serata di ieri, dopo una giornata già segnata da temporali – il resto della nazione si prepara a vivere un fine settimana all’insegna delle alte temperature.