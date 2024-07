Weekend a Roma e dintorni | 6 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 luglio

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nuovoalle porte, siamo a metàe le alte temperature si iniziano a far sentire. C’è chi ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa e chi, invece, aspetta agosto per concedersi le vacanze estive. Intanto, il fine settimana del 13 e 14è ricco dida non. Scopriamoli insieme.cosa fare il 13 e 14Ecco alcuniprevisti per ilnei giorni 13 e 14: Melodie in Villa: si inaugura la quarta settimana di programmazione di Melodie in Villa, il progetto che porta la grande musica fuori alle sale concerto, promosso dall’Assessorato alla Cultura diCapitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, e a cura di Zètema Progetto Cultura e dell’associazione Enarchè.