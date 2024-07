Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024)12 LUGLIOORE 19.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALL’A1 SULLA DIRAMAZIONESUD INCOLONNAMENTI PER CHI È DIRETTO VERSO L’AUTOSTRADA DA TORVERGATA A MONTEPORZIO CATONE. EFFETTO DEL TRATTO BLOCCATO DALL’INCENDIO DI UNA VETTURA AL KM 9+800 ORA RIMOSSA ALTRE CODE PER TRAFFICO INTENSO LE TROVIAMO IN USCITA DASULLA A24TERAMO TRA SETTECAMINI E LA BARRIERA DIEST IN A12TARQUINIA, TROVIAMO LE CONSUETE CODE DEL VENERDÌ SERA VERSO CIVITAVECCHIA DA TORRIMPIETRA A CERVETERI ADISAGI ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA DU INCIDENTI CREANO CODE ALTEZZA TIBURTINA E DA LAURENTINA ALLA VIA DEL MARE, MENTRE IL TRAFFICO INTENSO È LA CAUSA DELLE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA NELLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI INTERESSANO LA PARTE SUD DALLAFIUMICINO A VIA TUSCOLANA RIMOSSO L’INDICENTE VERSOSULLAFIUMICINO, MENTRE DUE NUOVI CREANO CODE SULLA COLOMBO DA MEZZO CAMMINO A GIARDINO DIE SULLA PONTINA TRA LA COLOMBO E TOR DE CENCI SEMPRE SULLA PONTINA TROVIAMO POI CODE PER TRAFFICO INTENSO DA APRILIA A CAMPO VERDE VERSO LATINA INFINE, STASERA, AGRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO.