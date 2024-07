Vanno a convivere insieme ma scoprono i loro figli mentre fanno sesso

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un uomo e una donna, dopo un anno di relazione, hanno deciso di sposarsi e di andare acon i rispettivi, nati da precedenti relazioni, in un piccolo paese di Cosenza, Lattarico. I due pensavano di poter costruire una famiglia allargata affiatata, ma non immaginavano che proprio in seguito allaconvivenza sarebbe scoppiato uno scandalo con risvolti penali. Arrestato 27enne per abusi sulla sorellastra di 13 anni I genitori speravano che i, un ragazzo di 27 anni e una ragazzina di 13 anni, andassero subito d’accordo per poterin serenità e armonia. Il problema è che tra i due si sarebbe instaurato un rapporto che andava ben oltre l’amore tra un fratello e una sorella. Ai carabinieri infatti sono giunte numerose segnalazioni di una relazione strana, ai limiti del morboso, tra i due.