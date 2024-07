Tutto a ra…Mengo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ancora una volta, il centro storico di Arezzo si trova ostaggio di un evento che porta più problemi che benefici ai residenti. Il famigerato Mengo Music Fest torna a tormentare la tranquillità dei cittadini, trasformando il cuore storico della città in un inferno di viabilità, parcheggi e chiusure insopportabili. Come se non bastasse la cronica carenza di parcheggi, l’amministrazione comunale ha pensato bene di eliminare ulteriori spazi di sosta, inibendo piazza del Seminario e la piazzetta accanto alla Soprintendenza e altre zone utili per parcheggiare, non si sa bene perché. I residenti si trovano così costretti a un estenuante pellegrinaggio alla ricerca di un posto auto, spesso dovendo parcheggiare in sosta vietata, a rischio multa. Estromessi dall’essere padroni a casa propria.