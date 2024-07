Tutti pazzi per Valerio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pietrasanta, 12 luglio 2024 «Salve, abbiamo conosciuto la storia digrazie agli articoli de La Nazione». Le telefonate sono iniziate sempre così. Prima la troupe della nota trasmissione di Rai3 “Elisir“, poi gli organizzatori di un festival nazionale sull’inclusione che si tiene in questi giorni a Molfetta (Ba). All’altro capo del telefono la voce emozionata di Marzia Morello e Sabrina Cecchinelli, che sono la madre e la councelor e life coach diDeri, il dj pietrasantino 37enne con sindrome di down che sta sempre più spopolando per il suo innato talento dietro la consolle. Una favola che continua a regalargli sogni inaspettati. Molti ricorderanno quando mesi fa fu scelto come uno dei sei testimonial della campagna nazionale dell’Associazione italiana persone down (Aipd) o quando a maggio fece ballare i clienti del “Barlume“ di Marina di Carrara, di cui è originaria Sabrina.