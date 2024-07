Torna il disaster movie | premiere a Los Angeles per il sequel di Twister

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lossi prepara ad accogliere con grande entusiasmo ladel tanto attesodi "", ilche, a 28 anni dalla sua uscita,a far parlare di sé. Era il 1996 quando il regista Jan de Bont portò sul grande schermo le avventure dei cacciatori dido, conquistando il pubblico con effetti speciali all'avanguardia per l'epoca e un cast stellare che includeva Helen Hunt e Philip Seymour Hoffman.Oggi, il testimone passa nelle mani di Lee Isaac Chung, regista acclamato per il suo lavoro più intimista "Minari", vincitore di un Golden Globe. Chung dirige un cast completamente rinnovato, con gli attori Glen Powell e Daisy Edgar-Jones nei ruoli principali. Ilpromette di portare una ventata di novità grazie agli effetti speciali di ultima generazione, che renderanno le scene di devastazione naturale ancora più spettacolari e realistiche.