Temptation Island la confessione di Syria mette in crisi Matteo | Mi ha portato per una motivazione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 12 luglio 2024)è sempre più vicina al single Simone. La reazione inaspettata del suo fidanzato, questa sera su Canale 5 è andata in onda la terza puntata condotta da Filippo Bisciglia.stanno insieme da sette anni, la giovane fidanzata nel villaggio sembra aver instaurato un ottimo feeling con uno dei tentatori. Leggi anche –>, Tony e il messaggio per Jenny. Lei: “Fattela cadere la maschera” La reazione del fidanzato ecco cos’è accaduto in diretta Il single Simone si è avvicinato sempre di più ae tra i due è sbocciata un buon feeling.tra il pinnettu e il falò ascolta le dichiarazioni della sua fidanzata e vede nuove immagini in compagnia di Simone.arriva ad una conclusione: “Mi hadentro per unae invece dal video ne ho scoperto un’altra, non so se più mi ama.