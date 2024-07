Softball | Italia non sarà facile Ma il pubblico è dalla parte azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sono due le considerazioni principali che si possono effettuare circa l’avventura dell’nell’ultima e decisiva fase dei Mondiali di. Se l’anno scorso la qualificazione alla fase finale era automatica in virtù del meccanismo che promuoveva il Paese ospitante, quest’anno bisogna fare del lavoro importante. Questo anche perché le azzurre guidate dal manager Federico Pizzolini sono inserite nel girone con USA, Canada e Cina. Se le asiatiche possono considerarsi, allo stato attuale delle cose, problema piuttosto relativo, per quel che riguarda le due selezioni nordamericane il problema è di maggiore portata, considerato che si parla di prima e quinta del ranking mondiale. Tendenzialmente l’è spesso stata più vicina al Canada che agli States (tanto da riuscire anche a trovare una vittoria alla Canada Cup 2023), ma ciò non toglie che entrambi gli impegni abbiano un importante sapore di difficoltà.