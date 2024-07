Saviano ospite del manager arrestato per mafia Ma per sua fortuna non è un intellettuale di destra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) C’è un legame tra Robertoe la vasta operazione antiche martedì ha portato all’arresto di 18 persone e al sequestro di beni per 130 milioni. Fra gli indagati, insieme a nomi del calibro dei figli dei boss Nicoletti e Senese, c’è anche ilmusicale Angelo Calculli. Calculli, che è stato posto ai domiciliari, era fino al momento dell’arresto il direttore artistico della rassegna culturale di Matera “Fuori dal Comune”. Alla quale era prevista anche la partecipazione di Robertocon la rappresentazione “Appartenere”. Questo fa diun colluso con i clan o con persone che sono indagate nell’ambito di un’inchiesta di? Ovviamente, no. Ma il punto è: se in una circostanza del genere si fosse trovato undi, quali trame nero-mafiose sarebbero state costruite? Le accuse nei confronti di Calculli Secondo l’accusa, avvalendosi della partecipazione di numerosi soggetti appartenenti agli ambienti della criminalità autoctona romana e di matrice camorristica, sarebbe stata creata una complessa rete di società “cartiere” intestate a prestanome attraverso le quali riciclare ingentissime somme di denaro proveniente dai clan campani.