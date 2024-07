SANFI su Unplugged Playlist

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’11 luglio 2024 abbiamo incontrato, per un nuovo episodio del podcast musicale “”,. E’ una delle finaliste del concorso canoro Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, che è un contest musicale che si svolgerà a Pantelleria il 26, 27 e 28 luglio 2024. Chi è? Gaia Marialippo, in arte, abita a Trabia in provincia di Palermo. Ha 18 anni. Abbiamo saputo cheporterà al Festival Voci dal mediterraneo “All I Ask” di Adele e “Vorrei, non vorrei, ma se vuoi” di Lucio Battisti, dunque le chiediamo come sia avvenuta questa scelta. E inizia a raccontarsi, dicendo: “Principalmente è nata da un confronto che abbiamo avuto io e la mia vocal coach Vanessa Barrago, poi perché ho sentito veramente sulla mia pelle queste canzoni, con la mia storia, il mio vissuto, quindi diciamo che mi sono molto ritrovata e sono molto legata a queste canzoni, quindi ho voluto osare e portarle al festival”.