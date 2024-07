Prorogate e migliorate le tariffe agevolate per gli autobus agli studenti di Unipi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pisa, 12 luglio 2024 - Prorogata e ulteriormente potenziata la convenzione che prevede per gliall’Università di Pisa di usufruire di abbonamenti urbani dell’. E’ quanto stabilisce una delibera di Giunta comunale approvata ieri, giovedì 11 luglio, che dà il via libera al rinnovo, fino al 31 luglio 2025, dello schema di convenzione tra Comune di Pisa, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, Università di Pisa e Autolinee Toscane Spa. “Siamo molto soddisfatti del rinnovo di questa convezione – dichiara l’assessore ai rapporti con le istituzioni universitarie, Frida Scarpa – che, raccogliendo le istanze avanzate d, porta con sé ulteriori miglioramenti e agevolazioni tariffarie per gli iscritti al nostro ateneo.