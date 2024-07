Pandini lettera d’addio | Inter mi hai cresciuta Per sempre grata!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Con una commoventea cuore aperto scritta sui social Martadice ufficialmente addio all’Women. Per lei è tempo di una nuova avventura,in Serie A. STORIA INCREDIBILE – L’addio di Martaall’Women era già noto da febbraio, ma il trasferimento della calciatrice alla Roma sta avvenendo solo in questo periodo, a stagione finita. Per questo l’attaccante spende delle dolci parole d’amore sul proprio profilo Instagram per salutare il club nerazzurro: «Cara, che storia incredibile la nostra vero? 14 anni fa sei entrata nella mia vita e l’hai fatto in punta di piedi. Non avevo idea di dove mi avresti portata, ma avevo la certezza che con te sarei stata una bambina felice. In 14 anni cambiano infinite cose, tutto si muove e si trasforma attorno a noi, ma tu no.