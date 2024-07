Olimpiadi Parigi 2024 | c’è il primo caso di doping

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Come riportato da turkiyetoday.com lo scorso martedì 9 luglio, il lottatore turco Riza Kayaalp è stato temporaneamente escluso dalledi: la United World Wrestling (UWW) ha annunciato che il lottatore è stato sospeso dalle competizioni. Alla medaglia d’argento iridata in carica nei -130 kg della greco-romana è stata negata la possibilità di competere alledia causa dell’uso di farmaci prescritti per cure mediche sotto la supervisione di un medico sportivo. Hamza Bakir sostituirà Kayaalp nella squadra olimpica della lotta turca. Il lottatore anatolico dell’Aski Sports Club ha affermato di correre il rischio di non poter salire sul tappeto alledia causa dei farmaci che ha utilizzato per delle cure mediche: “Nonostante tutta la cura professionale che ho mostrato nella mia preparazione olimpica, e che ha segnato una carriera sportiva pulita e di successo di 24 anni, ho affrontato un situazione spiacevole“.