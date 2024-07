Morto per emorragia dopo intervento il fatto non sussiste assolti sei medici del Pineta Grande

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 12 luglio 2024) Castel Volturno. Il giudice monocratico Federica Villano del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto perchè ilnonseiin servizio alla Clinicadi Castel Volturno accusati della morte di Ferdinando Del Pezzo, avvenuta il 17 novembre 2016undi gastroplastica laparoscopica. Isono Cristiano Giardiello, 64 anni, di Napoli, Alessandro Borrelli (48) di Napoli, Domenico De Vito (46) di Ercolano, Viviana Ventriglia (46) di Piedimonte Matese, Ottavia Ferrone (43) di Capua e Salvatore Di Maio (58) di Caserta. Per la Procura di Santa Maria Capua Vetere, Giardiello come primo chirurgo della clinica, De Vito e Borrelli come aiuti chirurghi, Ventriglia, Ferrone e Di Maio, comeaddetti al reparto di terapia intensiva, avrebbero tutti concorso a provocare la morte di Del Pezzo.