LIVE Olanda-Italia Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | fondamentale fare punti

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, grande sfida per la nazionale azzurra. Dopo i due pareggi ottenuti contro la Norvegia nelle sfide disputate tra fine maggio e inizio giugno, la l'si prepara a tornare in campo per le ultime due partite del girone di qualificazione ai Campionatidel 2025 in Svizzera. Il primo incontro sarà contro l', squadra contro cui le ragazze di Soncin hanno ottenuto l'unico successo finora in questo percorso: una vittoria per 2-0 all'inizio di aprile a Cosenza con gol di Giacinti e Bonfantini. L'obiettivo è ottenere un'altra vittoria per poi giocarsi tutto contro la Finlandia e assicurarsi così un posto per la massima competizione continentale, evitando gli spareggi previsti per la fine dell'anno.