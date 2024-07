L’incontro tra Meloni e Zelensky al vertice Nato | Rischio escalation con le armi a Kiev? Dipende da quali inviamo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024) È a margine deldi Washington che si è tenuto l’ultimo incontro tra Giorgiae Volodymyr. Nel bilaterale in suolo americano, la premier italiana e il suo omologo ucraino hanno discusso dell’«andamento del conflitto in corso, a partire dalle gravi conseguenze del bombardamento russo dell’ospedale pediatrico di», ha fatto sapere Palazzo Chigi. I due leader hanno quindi «passato in rassegna i risultati del Consiglio-Ucraina e delper la pace svoltosi in Svizzera e i relativi seguiti». Per quanto riguarda il futuro, l’attenzione va alla conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, che verrà ospitata dall’Italia nel giugno 2025. I ringraziamenti di«Ho avuto un incontro a Washington con la presidente del consiglio Giorgia