La Talpa concorrenti | nel cast Nicola Ventola ex di Bianca Guaccero

(Di venerdì 12 luglio 2024) Mediaset e Fremantle stanno preparando il grande ritorno del celebre reality show Lasu Canale 5 per la stagione televisiva 2024-2025, con una sorpresa che sta già facendo discutere:sarà uno deidel programma. L'ex attaccante di Bari e Inter, nato nel 1978, ha una carriera calcistica di tutto rispetto, avendo militato in squadre di Serie A. Dopo il ritiro dal calcio nel 2011, ha partecipato a vari progetti televisivi, inclusi Karaoke Night su Prime Video e Back To School. Tuttavia, non ha mai partecipato a un reality show, rendendo il suo ingresso a Laun evento particolarmente atteso. Non è solo noto per le sue abilità calcistiche. La sua personalità vivace e il carisma lo rendono un candidato ideale per affrontare le sfide fisiche e mentali proposte dal reality.