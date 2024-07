La Ragazza del Mare | il trailer del film Disney+ con Daisy Ridley

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 12 luglio 2024)ha rilasciato da poco ildi Ladel, ilcon protagonistain arrivo in catalogo dal 19 luglio. Ilè ispirato alla vera storia di Trudy Ederle, la prima donna ad aver attraversato a nuoto il canale della Manica. La bravissimainterpreta l’eroica nuotatrice nata da genitori immigrati a New York nel 1905. In cabina di regia Joachim Rønning, già collaboratore di casa Disney perdi successo quali “Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar” e “Maleficent: Signora del Male”. Ladel, uscito nelle sale statunitensi e inglesi il 31 maggio 2024, è stato accolto calorosamente dalla critica, così come l’interpretazione di. Katie Walsh del LOS ANGELES TIMES ha dichiarato: “Questo entusiasmante biopic sportivo è un ritorno a quelle storie ispirazionali che tanto amiamo che parlano di personaggi ‘underdog’, come ‘Rudy’, con al centro il tema di una donna che sfida la natura e combatte per il girl power”.