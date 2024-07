La protesta degli studenti di Macerata | Pergamene di laurea pagate e mai consegnate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 –e maiaiti dell’Università di: glidi Giurisprudenza ed Economia stanno aspettano il diploma originale da due anni. Scatta la: a sollevare la questione, è un gruppo di ex allievi dell’Unimc, che – dicono loro – dopo essersi rivolti a più riprese, in questi mesi, alla segreteria dell’ateneo, hanno deciso di contattare il Carlino, "esasperati" da una situazione che avanti da troppo tempo: "Mi sonoto ad aprile 2023 e neppure i miei compagni che hanno conseguito il titolo a ottobre 2022 hanno avuto le loro– racconta Nicola, uno di loro –. Così, qualche mese fa ho scritto alla segreteria e nella mail di risposta mi hanno detto che ‘a causa della gara di appalto sulla nuova ditta che scritturerà lele spedizioni sono in ritardo.