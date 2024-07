La Pediatria e Neonatologia del Santa Maria alla Gruccia ha una nuova direttrice

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arezzo, 12 luglio 2024 – La dottoressa Sara Casalini ha firmatopresenza del Direttore Generale Antonio D’Urso, l’incarico didell’Unità Organizzativa Complessaall’ospedale La. Laureata nel 1999 in Medicina e Chirurgia all’Università di Siena, si è specializzata innel 2005. Sempre nell'ambito della cura di bambini e neonati, l’esperienza della dottoressa Casalini si è articolata, con vari incarichi, tra gli altri nei presidi ospedalieri del Casentino e del Mugello, prima di approdare all’Ospedale del Valdarno, dove ha lavorato ininterrottamente dal 2007. Quindi in questa ore la nomina adella UOC dial PO Valdarno, incarico che già ricopriva come facente funzioni dal 31 dicembre 2023, a seguito del pensionamento del dottor Luca Tafi.