La lunga storia del vinho do Porto

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il, nel senso del noto vino liquoroso, nasce a, la città che fa a gara con Lisbona per fascino e vivacità. Ed è un vero gioco di parole, perché ildofu identificato con la città già a partire dalla seconda metà del diciassettesimo secolo, dato che gran parte della produzione veniva esportata per via marittima dal suo. Tutto ha a che fare con gli antichi sodali delgallo ed entusiasti consumatori di, gli inglesi, uniti fin dal 1373 dal trattato anglo-ghese, il più antico trattato di pace ancora in vigore nel mondo, siglato tra Edoardo III d’Inghilterra e Ferdinando I ed Eleonora digallo. Che prometteva: «vere, fedeli, costanti, mutue e perpetue amicizie, unioni, alleanze, e moti di affetto sincero», e anche che «da veri e fedeli amici saremo d’ora in avanti reciprocamente amici degli amici e nemici dei nemici, e ci assisteremo, appoggeremo e sosterremo mutuamente, per terra e per mare, contro tutti gli uomini che potranno vivere e morire».