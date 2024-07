La Germania somiglia molto più al Sud America | treni e aerei in ritardo ingorghi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2024) «Lapiù al Sudin» La Sueddeutsche ha intervistato Diego Latorre, ex calciatore argentino che ha giocato anche per la Fiorentina. Ora Latorre collabora con Fox Sports e ha seguito gli Europei, di cui ha evidenziato i difetti nell’intervista. Lei è indall’inizio degli Europei. Allo stesso tempo, negli Stati Uniti si svolge la Copa América, che nel fine settimana vedrà anche la sua finale – con i vostri argentini, che hanno appena battuto il Canada 2-0 in semifinale. Preferiresti essere lì? «No, assolutamente. Questo è il mio primo Europeo e sono venuto qui con l’idea che sarebbe stato vicino a un Mondiale in termini di organizzazione. Ero ai Mondiali innel 2006 ed ero convinto che tutto sarebbe andatobene, che avremmo viaggiatoe conosciuto molte città.