Inter ufficiale | rinnovo per Inzaghi sino al 2026

(Di venerdì 12 luglio 2024) Simonee l’, un legame professionale prolungatoal. L’allenatore italiano, detentore dello Scudetto con i nerazzurri, ha firmato un contratto che lo manterrà saldamente sulla panchina del club lombardo per due anni, una cifre notevoli: 6.5 milioni di euro più bonus in base a obiettivi raggiungibili nel corso del prossimo biennio.l’accordo tra le parti:guiderà l’per proseguire il ciclo iniziato dal dopo-Conte e attualmente nel pieno del suo svolgimento dopo una finale di Champions, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e un titolo in Serie A. La società meneghina ha appena conquistato la seconda stella e, conal centro del progetto, non ha intenzione di fermarsi. “L’ultima stagione è stata fantastica per l’, abbiamo nel cuore le immagini dei festeggiamenti ma quest’oggi inizia un nuovo percorso, con la seconda stella al petto.