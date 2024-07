Incidente a Castel di Lama Ascoli | lui muore gravissimi moglie e nipote di 15 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – Un gravissimostradale avvenuto lungo la Salaria ha funestato la giornata di oggi. Il bilancio finale è purtroppo molto pesante e riferisce di una persona morta e di tre feriti, tutti ricoverati in codice rosso in diverse strutture sanitarie. La vittima è Walter Tofani, 53residente a San Benedetto, morto praticamente sul colpo nello scontro frontale fra la vettura che guidava e l’altra contro cui si è scontrato per cause che devono essere stabilite attraverso i rilievi.in A14, auto finisce su spartitraffico e vola fuori strada: cinque feriti Ferita gravemente anche lae un ragazzino di 15, loro, che era in auto con gli zii. La donna è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona; il giovane è stato trasportato in ambulanza all’ospedale per bambini Salesi ad Ancona.