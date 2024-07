Gattuso | Mourinho mi ha chiesto come ho fatto a scegliere l’Hajduk dopo Napoli e Marsiglia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2024) Terza uscita stagionale e prima sconfitta per il nuovo Fenerbahçe di José. Amichevole a Graz tra il Fenerbahçe eSpalato: vince, scoppia anche una rissa durante il primo tempo. La compagine turca,aver battuto di misura i romeni del Petrolul (2-1) e pareggiato contro gli austriaci dell’Admira (1-1), sono caduti contro la compagine croata delSpalato. Una sfida tra due allenatori che sono conosciuti per la grinta che cercano di trasmettere alle proprie squadre, e devono esserci riusciti ben oltre il dovuto, visto che nel corso del match amichevole è scoppiata una rissa:sono dunque scesi in campo per sedare gli animi, con la partita che è poi terminata per 1 a 0 in favore dell’Haijduk di