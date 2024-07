Fedez ricoverato d’urgenza dopo un nuovo malore | spiazza la reazione di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 12 luglio 2024)è stato dimale e non è passato inosservato il comportamento avuto dain seguito all’annuncio fatto dal cantante.di recente si mostra sui social in maniera del tutto libera e semplice, condividendo spesso parole di canzoni e citazioni sulla vita che fanno riflettere e spesso hanno fatto pensare ad un ipoteticocompagno. Da quando Federico Lucia è in ospedale (ora per fortuna è stato dimesso) il comportamento dihato tutti: scopriamo perchè.annuncia ile il ricovero:il comportamento diha avuto una nuova perdita di sangue interna dovuta all’operazione che ha subito al pancreas per rimuovere il tumore e ha deciso lui stesso di confermarlo sui social.