Cecilia Rodriguez fa nuove rivelazioni post matrimonio con Ignazio 

(Di venerdì 12 luglio 2024)risponde alle domande dei fan,cone Ignazio Moser si sono sposati lo scorso 30 giugno in Toscana. La cerimonia é stata un vero e proprio capolavoro, ed è stato ilVIP più atteso di questa estate. I due meravigliosi sposini sono volati in Sardegna per concedersi qualche settimana di assoluto relax in attesa di partire per la luna di miele.questo pomeriggio si è divertita a rispondere alle domande dei suoi amatissimi follower. Leggi anche Nota conduttrice pronta a lasciare il programma in Rai? L’indiscrezione Le dichiarazioni della giovane neo sposa Si parte subito con una semplice ma importante domanda. Un fan chiede: “Come stai?”, la modella rivela: “É un periodo di consapevolezza, sono una donna sposata e sono molto felice, sto molto bene.