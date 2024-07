Cari Tiktoker il cestino del pane non serve a farci ingozzare Ecco perché lo servono al ristorante

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 12 luglio 2024) Quando si tenta di dare spiegazioni razionali in cucina spesso si sbaglia. In particolare quando si tirano in ballo teorie complottiste. L’ultimo caso che sta facendo discutere è quello di unaamericana conosciuta come cowgirl.crystal che ammannisce spesso consigli su materie come la regolazione dell’insulino-resistenza, l’abbassamento del colesterolo, il controllo della pressione sanguigna e così via. Il tutto, naturalmente, condito da “noncielodikono!” che esiste da anni una bevanda miracolosa in grado di curare tutti le malattie metaboliche «approvata dall'Università di Sidney e dalla Cleveland Clinic». Il complotto in scena su TikTok Innanzitutto, solo un folle prenderebbe sul serio le indicazioni di chi pubblicizza una bevanda miracolosa su Tiktok, anche se è una cowgirl.