Captain America 4 Giancarlo Esposito e Shira Haas appaiono nel trailer

(Di venerdì 12 luglio 2024) Oltre al Thunderbolt Ross di Harrison Ford, altri due nuovi attori del MCU appariranno in: Brave New World. Uno di questi è, che dovrebbe interpretare la supereroina israeliana nota come Sabra nei fumetti Marvel. Lasi vede in alcuni momenti deldi4, anche se più come spia che come Sabra. L’altro attore che si può vedere neldi: Brave New World è. La partecipazione dial film è stata una sorpresa, dato che è stato aggiunto solo durante le recenti riprese. Non è ancora chiaro quale personaggiointerpreterà in: Brave New World, ma ildel film lo mostra mentre indossa occhiali neri e varie armi e sembra combattere contro Sam Wilson.