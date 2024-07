Calciomercato Pisa il rinforzo per Pippo Inzaghi arriva dal Portogallo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Obiettivi ambiziosi per ildi. Il club si è affidato ad un tecnico di altissimo livello e un lusso per la categoria. La squadra neroazzurra è reduce dal campionato altalenante della scorsa stagione e l’obiettivo è quello di alzare l’asticella. Secondo le ultime notizie è vicinissimo un colpo di: Zan Jevsenak. Il calciatore sloveno classe 2003 è considerato di grande prospettiva e potrebbe ‘esplodere’ definitivamente in Italia. Jevsenak è un centrocampista centrale in grado di disimpegnarsi bene anche in zona leggermente arretrata. Nel corso della carriera è stato protagonista nella trafila del Benfica, fino alla seconda squadra. L'articolo, ilperdalCalcioWeb.