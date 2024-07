Biden | Sono Io il Candidato Ma Confonde Zelensky con Putin

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma - Il presidente degli Stati Uniti Joenon si arrende, nonostante una serie di lapsus che hanno rischiato di compromettere la sua attesissima conferenza stampa alla conclusione del vertice NATO a Washington., 81 anni, si è mostrato determinato a correre per un secondo mandato, dichiarando di essere il"più qualificato" e "l'unico" in grado di sconfiggere Donald Trump. La serata non è iniziata nel migliore dei modi per. Poco prima di entrare nella sala affollata di giornalisti, prevalentemente americani, ha confuso il presidente ucraino Volodymyrcon il presidente russo Vladimir. Nonostante si sia ripreso rapidamente dall'errore, la gaffe ha fatto il giro dei media statunitensi ed è stata riproposta durante la conferenza stampa.