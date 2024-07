Belen Rodriguez sbarca su Warner Bros Discovery con due programmi scippati ad altri due volti noti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 12 luglio 2024), dopo l'addio a Mediaset, approda nella squadra di: ad attenderla, in autunno, ci sono duegià, su Nove e su Real Time. Le voci sunuovo volto disi ricorrevano da mesi e oggi, raggiunto un accordo, sono state finalmente ufficializzate: l'ex conduttrice di Mediaset sbarcherà in autunno sul Nove e su Real Time con ben due, non creati appositamente per lei ma certamente nelle sue corde, considerate le esperienze precedenti.al posto di Giulia De Lellis su Real Time Nell'attesa di capire se anche Fiorello sarà parte della scuderia di Nove (prima o poi) come l'amico Amadeus,mette a segno un altro colpo firmando un accordo con