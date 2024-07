Atletica convocati 15 Azzurri per le Paralimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 luglio– Il Consiglio Federale della FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali – ha approvato la proposta del Direttore Tecnico Orazio Scarpa in merito alla delegazione Azzurra ai Giochi Paralimpici di(28 agosto – 8 settembre) per l’leggera. La proposta deliberata, che sarà sottoposta all’approvazione del Comitato Italiano Paralimpico, prevede la convocazione di 15 atleti, di cui 7 donne e 8 uomini. In aggiunta agli undici pass ottenuti dalla nazionale italiana nel corso dei Campionati Mondiali 2023 e, World Para Athletics ha infatti assegnato alla squadra Azzurra altre quattro slot, due al femminile e due al maschile, che lo staff tecnico nazionale ha attribuito sulla base del rendimento sportivo nel corso della stagione.