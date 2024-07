Wimbledon Monaco analizza la sconfitta | Sinner poco lucido mi aspettavo più variazioni Paolini può diventare la miglior italiana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) È stato un martedì dolceamaro sul Centre Court diper il tennis italiano, che ha potuto festeggiare la storica qualificazione in semifinale di Jasmine(6-2 6-1 su Emma Navarro) dovendo però anche fare i conti con la delusione per il ko del numero 1 al mondo Jannikal quinto set con Daniil Medvedev. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania Speciale, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido(commentatore tecnico di Eurosport), l’ex tennista Paolo Canè e Massimiliano Ambesi (giornalista e commentatore di Eurosport). “Farò le pulci a. Se tu vai in campo con una situazione in cui sai di aver passato non una bella nottata e di non avere le energie a mille, non puoi secondo me fare per due ore a cornate.