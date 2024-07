Wimbledon 2024 Rybakina | Due settimane positive cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Elenaha terminato il proprio viaggio ain semifinale, venendo sconfitta in tre set da Barbora Krejcikova. La tennista, nonostante l’eliminazione, valuta positivamente l’esperienza: “È stata una partita molto combattuta. Certo, è stato un peccato perderla. Barbora ha giocato davvero bene, ha aperto bene il campo e ha servito bene. Lei ha aumentato la percentuale della prima di servizio nel secondo set, mentre la mia è scesa un po’. È proseguita abbastanza velocemente, anche se ci sono state molte partite a 30A o in pareggio. Ho avuto occasioni, ma sono calata un po’ fisicamente in certi momenti importanti. Avrei dovuto rimanere più aggressiva, credo, con un migliore gioco di gambe“. Il bilancio: “Per me resta un bel torneo, due