Un’Europa con la paura del debito viene doppiata dagli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un quarto di secolo di egemonia di Berlino nelle scelte di politica economica, dettate dalladella Germania per il mancato pareggio di bilancio, che vive i consumi interni come una sorta di peccato mortale, che pensa appunto alcome un’offesa a Dio, ci hanno portato a perdere tutti i primati continentali. La fotografia - peraltro impietosa - la offre un’istituzione europea che si ritiene (a torto) al di sopra delle parti: la Bce. Nel suo recentissimo bollettino economico l’Eurotower certifica che tra gli ultimi tre mesi del 2019 e l’analogo periodo del 2023 (dunque durante il periodo del Covid) l’economia dell’eurozona è cresciuta del 3 per cento in termini cumulativi (cioè sommando tutte le sue componenti), mentre il Pil reale degliè aumentato di oltre l’8 per cento.