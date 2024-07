Tragica fine per Benji Gregory ex baby star di ‘Alf’ morto per colpo di calore in auto

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) –per, exdella sitcom degli anni ’80 “Alf”. Il 46enne attore statunitense è stato trovatoall’interno della sua, insieme al suo cane, un carlino di nome Hugs, nel parcheggio di una banca a Peoria, in Arizona. La macabra scoperta è stata fatta lo scorso 13 giugno, come ha rivelato solo ora il sito di gossip TMZ. La sorella dell’attore, Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, ha confermato oggi al “New York Times” chee il suo cane sono stati trovati morti nel veicolo, dichiarando che la causa ufficiale del decesso è ancora in corso di accertamento da parte del medico legale della contea di Maricopa. Hertzberg-Pfaffinger ha anche pubblicato la notizia in un post su Facebook, affermando che la famiglia ritiene chesi sia addormentato e sia “per undi”.