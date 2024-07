Temptation Island Raul disperato per Martina | volano fiori e sedie

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nella terza puntata di2024 di giovedì 11 luglio, i riflettori si sono concentrati sulla coppia formata daDe Ioannon eDumitras. Dopo aver visto la sua fidanzata avvicinarsi al single Carlo Marini,si è trovato nuovamente di fronte a immagini che hanno alimentato la sua gelosia. Durante il video mostrato nel pinnettu,è stata vista mentre Carlo le spalmava l'olio in faccia e discutendo di tatuaggi con un tono malizioso: "Sono argomenti di cui parlerei in intimità sotto le lenzuola"., visibilmente irritato, ha definito la sua fidanzata una "buffona". La situazione è peggiorata quando Carlo ha accarezzato e baciatosulla testa in piscina, provocando un'esplosione di rabbia in, parlando con il tentatore, ha ammesso: "Il fatto chemi abbia fatto sentire sbagliata ha fatto scemare il sentimento".